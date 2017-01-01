Космического мусора стало слишком много

Обломки спутников на орбите мешают запускам новых спутников.

Координатор Европейского космического агентства (ESA) Томас Рейтер обеспокоен ростом количества спутников на орбите Земли - теперь необходимо совершать все больше и больше маневров для недопущения их столкновений.

Еще в 1978 году американский астроном Дональд Дж. Кесслер предупреждал, что в перспективе космические миссии могут становиться все более трудными и проблематичными для будущих поколений. Причина этого: увеличение количества и объемов космического мусора, остатков прошлых миссий и обломков, которые продолжают находиться на орбите и представляют высокий риск, в том числе и из-за их высоких скоростей.

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"К настоящему времени там летает целая куча всевозможных остатков, обломков, старых спутников и прочих «отходов» освоения космоса. Впрочем, мы предпочитаем термин «отходы освоения космоса», а не «космический мусор", - заявил астронавт и координатор ЕSА Томас Рейтер на 32 Бременском форуме предпринимателей в Германии. Но, как бы эти предметы на земной орите не называть, неприятное развитие ситуации действительно продолжается: спутникам в космосе все чаще приходится совершать маневры уклонения, чтобы избежать столкновений и повреждений. По словам Рейтера, эта ситуация значительно ухудшилась в последние десятилетия и будет продолжать развиваться в том же направлении и в будущем.

С начала космической эры было запущено около 8000 спутников, из которых около 1800 продолжают работать на орбите. Большая же часть запущенных за все это время аппаратов уже вошла в атмосферу Земли. Но в ближайшие пять-шесть лет следует ожидать, что в космос будет запущено более 50 тысяч новых спутников. «То есть в разы больше того, что было запущено на протяжении всей космической эры». Но речь здесь идет о безопасности важной космической инфраструктуры в целом. Именно поэтому, заявил Рейтер, мы должны срочно озаботиться ситуацией, и Европейское космическое агентство тоже обязано включиться в поиск решения проблемы.

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При этом особенно тревожным выглядит пока еще гипотетический эффект, названный именем Кесслера: синдром Кесслера представляет собой сценарий, при котором обломки предыдущих столкновений продолжают сталкиваются и с другими объектами. Это может привести к нарастающему каскаду все большего и большего количества все более мелкого мусора, который уже нельзя будет отслеживать и хоть как-то контролировать. И хотя это не окутает Землю непроницаемым облаком обломков, возникнет ситуация, когда станет крайне сложно управлять спутниками на наиболее используемых в настоящее время орбитах.

Напомним, ранее сообщалось, что космический мусор уничтожил японский телескоп.