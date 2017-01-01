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Космического мусора стало слишком много

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Обломки спутников на орбите мешают запускам новых спутников.
Космический мусор мешает спутникам
Космический мусор мешает спутникам
NASA

Координатор Европейского космического агентства (ESA) Томас Рейтер обеспокоен ростом количества спутников на орбите Земли - теперь необходимо совершать все больше и больше маневров для недопущения их столкновений.

Еще в 1978 году американский астроном Дональд Дж. Кесслер предупреждал, что в перспективе космические миссии могут становиться все более трудными и проблематичными для будущих поколений. Причина этого: увеличение количества и объемов космического мусора, остатков прошлых миссий и обломков, которые продолжают находиться на орбите и представляют высокий риск, в том числе и из-за их высоких скоростей.

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"К настоящему времени там летает целая куча всевозможных остатков, обломков, старых спутников и прочих «отходов» освоения космоса. Впрочем, мы предпочитаем термин «отходы освоения космоса», а не «космический мусор", - заявил астронавт и координатор ЕSА Томас Рейтер на 32 Бременском форуме предпринимателей в Германии.  Но, как бы эти предметы на земной орите не называть, неприятное развитие ситуации действительно продолжается: спутникам в космосе все чаще приходится совершать маневры уклонения, чтобы избежать столкновений и повреждений. По словам Рейтера, эта ситуация значительно ухудшилась в последние десятилетия и будет продолжать развиваться в том же направлении и в будущем.

С начала космической эры было запущено около 8000 спутников, из которых около 1800 продолжают работать на орбите. Большая же часть запущенных за все это время аппаратов уже вошла в атмосферу Земли. Но в ближайшие пять-шесть лет следует ожидать, что в космос будет запущено более 50 тысяч новых спутников. «То есть в разы больше того, что было запущено на протяжении всей космической эры». Но речь здесь идет о безопасности важной космической инфраструктуры в целом. Именно поэтому, заявил Рейтер, мы должны срочно озаботиться ситуацией, и Европейское космическое агентство тоже обязано включиться в поиск решения проблемы.

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При этом особенно тревожным выглядит пока еще гипотетический эффект, названный именем Кесслера: синдром Кесслера представляет собой сценарий, при котором обломки предыдущих столкновений продолжают сталкиваются и с другими объектами. Это может привести к нарастающему каскаду все большего и большего количества все более мелкого мусора, который уже нельзя будет отслеживать и хоть как-то контролировать. И хотя это не окутает Землю непроницаемым облаком обломков, возникнет ситуация, когда станет крайне сложно управлять спутниками на наиболее используемых в настоящее время орбитах.

Напомним, ранее сообщалось, что космический мусор уничтожил японский телескоп.

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Теги: космический мусор, орбита
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