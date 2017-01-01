Настоящая лампочка из обычной банки: Эксперименты
Как сделать лампочку накаливания из подручных материалов.
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Блогеры из Live Today решили проверить, как делают лампочки. Они проверили все методы и сделали свою настоящую лампочку накаливания в обычной банке.
Для этого использовали банку, нить накаливания и инертный газ.
Напомним, ранее блогеры проверяли, сможет ли конструктор Лего остановить пулю.
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