Настоящая лампочка из обычной банки: Эксперименты

Как сделать лампочку накаливания из подручных материалов.

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Блогеры из Live Today решили проверить, как делают лампочки. Они проверили все методы и сделали свою настоящую лампочку накаливания в обычной банке.

Для этого использовали банку, нить накаливания и инертный газ.

Напомним, ранее блогеры проверяли, сможет ли конструктор Лего остановить пулю.