Google Earth становится соцсетью

Вы можете делиться путешествиями, составляя карту.

Когда компания Google обновила проект Earth в 2017 году, она добавила в него раздел «Voyager», в котором предлагались экскурсии по разным уголкам земного шара. Туры в Voyager создавали, например, компании BBC Earth и Sesame Street, что делало проект в целом более полезным для студентов и исследователей.

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Теперь Google предоставляет такую возможность всем желающим. Вы можете создать презентацию своего тура, используя изображения Street View, текстовые слайды, маркеры мест, визуальные эффекты и так далее. После публикации любой человек, нашедший тур или получивший на него ссылку, может отправиться в созданное вами виртуальное путешествие, следуя задумке автора.

На презентации новой функции Google продемонстрировал экскурсию по Италии, посвященную архитектуре эпохи Возрождения, рассказ о реке Гудзон и реконструкцию событий романа «Прогулка двух лун».

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Новая возможность, которую компания Google предоставила своим пользователям, превращает проекты Maps и Earth в некое подобие социальной сети, в которой каждый может поделиться своим путешествием, будь то прогулка вокруг дома или вокруг света.

Для создания тура в Google Earth, необходимо просто перейти в раздел «Проекты» и выбрать точку на карте. Работать над туром можно неограниченное количество времени, так как все черновики проекта будут сохраняться на Google Диске.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран запустит мусульманский аналог Google Earth.