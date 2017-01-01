Samsung готовит к выпуску гибкий планшет

Патент уже подан.

Буквально недавно южнокорейский гигант Samsung показал свой первый смартфон, оснащенный гибким экраном, а именно Samsung Galaxy Fold. Сейчас же стало известно, что компания работает не только над следующим поколением телефона с подобным экраном, но и над аналогичным планшетом.

Патент на планшет letsgodigital.org

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Так, по данным Letsgodigital, компания подала патент во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, в котором и содержатся данные о новой разработке Samsung. Основываясь на информации указанной в патенте была разработана полноценная трехмерная модель грядущего складного планшета.

Гибкий планшет от Samsung letsgodigital.org

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На опубликованных изображениях видно, что устройство складывается дисплеем внутрь. В утвержденном патенте не сообщается о технических характеристиках планшета, однако в сети предполагается, что соотношение его сторон будет приблизительно 3:4 или же 4:5.

Гибкий планшет от Samsung letsgodigital.org

В патенте указано, что устройство оснастят мощной звуковой системой, которая будет состоять из сразу четырех громкоговорителей. Ожидается, что планшет получит современный подэкранный отпечаток пальцев.

Напомним, ранее сообщалось, что LG запатентовал безрамочный планшет с пристегивающейся клавиатурой.