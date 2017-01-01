Переключиться на мобильную версию
Тренды:

NASA показало дизайн лунного модуля

Комментариев: 0
Миссия на Луну назначена на 2024 год.
Лунный модуль
Лунный модуль
NASA.gov

Концептуальный дизайн, которым агентство поделилось в понедельник, по сути является космическим грузовиком, предназначенным для перевозки грузов, подобных луноходам, в полярные районы Луны.

Читай также: Одна из компаний отказалась делать лунный модуль для NASA

NASA не просто хочет отправить людей на Луну с запланированной на 2024 год миссией Артемиды.

Космическое агентство хочет «обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне к 2028 году, чтобы совершить новые научные открытия, продемонстрировать новые технологические достижения и заложить основу для частных компаний для построения лунной экономики».

Концепт-арт подчеркивает утилитарный облик посадочного аппарата. В угловом дизайне, увенчанном большими солнечными панелями, присутствует некая особенность Tesla Cybertruck.

Инженеры, ученые и космические фанаты могут насладиться просмотром технической документации NASA (PDF) для получения всех деталей о потенциальных компонентах корабля.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA тестирует прототип орбитального лунного модуля.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: NASA, Луна, модуль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь