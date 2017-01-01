NASA показало дизайн лунного модуля

Миссия на Луну назначена на 2024 год.

Концептуальный дизайн, которым агентство поделилось в понедельник, по сути является космическим грузовиком, предназначенным для перевозки грузов, подобных луноходам, в полярные районы Луны.

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NASA не просто хочет отправить людей на Луну с запланированной на 2024 год миссией Артемиды.

Космическое агентство хочет «обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне к 2028 году, чтобы совершить новые научные открытия, продемонстрировать новые технологические достижения и заложить основу для частных компаний для построения лунной экономики».

Концепт-арт подчеркивает утилитарный облик посадочного аппарата. В угловом дизайне, увенчанном большими солнечными панелями, присутствует некая особенность Tesla Cybertruck.

Инженеры, ученые и космические фанаты могут насладиться просмотром технической документации NASA (PDF) для получения всех деталей о потенциальных компонентах корабля.

Напомним, ранее сообщалось, что NASA тестирует прототип орбитального лунного модуля.