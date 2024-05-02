Google создаст квантовый компьютер для моделирования черных дыр

Пока создание компьютера находится в стадии планирования.

Червоточина, или кротовая нора, — гипотетическая структура, представляющая собой «тоннель» между двумя частями пространства-времени. Теоретическая возможность существования такой структуры описывается специальным решением уравнений поля Эйнштейна. Однако до сих пор подтвердить существование червоточин ученым не удалось.

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Среди кротовых нор выделяют два типа: проходимые и непроходимые. Первые относительно стабильны, и какой-либо объект или сигнал может пройти от одного их конца до другого беспрепятственно. Классический пример такого типа объектов — кротовины Морриса — Торна. Непроходимые червоточины отличаются тем, что периодически сжимаются так, что путешествие через них со скоростью света невозможно. Пример такой структуры — мост Эйнштейна — Розена.

Ученые Google вместе с коллегами из Стэнфордского, Мэрилендского и Амстердамского университетов опубликовали работу с описанием технологии, с помощью которой в будущем можно будет создать имитацию червоточины прямо в лаборатории и исследовать ее более подробно.

Предложенная исследователями технология основана на явлении квантовой гравитации. Пока что ученые не смогли связать гравитацию с квантовой теорией, но сотрудники Google показали, что взаимодействие этих двух сил — квантовая гравитация — может проявляться в определенных системах, которые можно смоделировать в лаборатории.

Специалисты корпорации вместе с другими учеными хотят создать модель одной из таких систем, которая позволит проследить за информацией, проходящей через червоточину между двумя черными дырами. Для этого авторы новой работы предлагают создать квантовый компьютер с двумя наборами связанных кубитов, которые будут разделены на две группы. Между этими двумя группами исследователи хотят передать определенный массив информации и посмотреть, как ее объем влияет на стабильность системы.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые найдена тройная черная дыра.

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