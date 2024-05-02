Пять способов проверить золото: Эксперименты

Сомневаешься, что купил настоящее золото? Проверь в домашних условиях чистоту металла.

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На АлиЭкспресс продается даже золото. Но настоящее ли оно? И как его проверить в домашних условиях. Блогер из Огненного ТВ показал пять способов проверить, настоящее ли золото вы купили.

Он проверил обручальное кольцо, цепочку и сусальное золото.

Для этого он погружал образцы в аммиак, уксусную кислоту, йод и азотную кислоту.

Напомним, ранее блогеры проверяли, Как добыть золото из хлама.

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