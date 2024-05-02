Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Пять способов проверить золото: Эксперименты

Комментариев: 0
Сомневаешься, что купил настоящее золото? Проверь в домашних условиях чистоту металла.

Читай также: 15 крутых экспериментов в домашних условиях

На АлиЭкспресс продается даже золото. Но настоящее ли оно? И как его проверить в домашних условиях. Блогер из Огненного ТВ показал пять способов проверить, настоящее ли золото вы купили. 

Он проверил обручальное кольцо, цепочку и сусальное золото.

Для этого он погружал образцы в аммиак, уксусную кислоту, йод и азотную кислоту.

Напомним, ранее блогеры проверяли, Как добыть золото из хлама.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь