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Конец света из-за роботов отменили

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Создан алгоритм, предотвращающий опасное поведение искусственного интеллекта.
Терминаторов можно не бояться
Терминаторов можно не бояться
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Ученые Университета Массачусетса в Амхерсте разработали платформу для создания алгоритмов, которые должны предотвратить опасное поведение машин с искусственным интеллектом (ИИ) и не допустить причинения вреда человеку. Об этом сообщает издание Science Alert.

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Исследователи назвали алгоритмы селдоновскими — в честь персонажа серии научно-фантастических романов «Основание» Айзека Азимова. Хотя они не дают ИИ понимание морально-этических норм или того, что является благом для человека, они позволяют системе определить, какое поведение является нежелательным и не допустить его.

В качестве примера ученые приводят использование селдоновских алгоритмов для лечения диабета, когда автоматическая система контролирует инсулиновую помпу. В этом случае нежелательным поведением является то, что способствует критически низкому уровню инсулина в крови или гипогликемии. Исследователи также разработали алгоритм для системы прогнозирования среднего балла аттестата у студентов, чтобы избежать гендерных предрассудков, которые обнаруживались у некоторых других алгоритмов.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за депрессии робот покончил жизнь самоубийством.

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Теги: роботы, искусственный интеллект
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