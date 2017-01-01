Найдено место падения китайского спутника на Луну

Спутник упал 31 июля этого года.

Спутник НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter, вращающийся вокруг Луны, заметил шрам на ее поверхности, оставленный после падения китайского спутника Лунцзян-2. (Longjiang-2). Также известный как "Обнаружение неба на самом длинном пути" или "DSLWP-B", упал на дальнюю сторону Луны 31 июля 2019 года после завершения своей орбитальной миссии. 14 ноября ученый из миссии НАСА «Лунный разведывательный орбитальный аппарат» объявили, что космический корабль обнаружил место видимого удара Лунцзян-2.

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Китайское национальное космическое управление запустило спутник Лунцзян-2 20 мая 2018, который весил около 45 кг и был разработан для работы со своим близнецом Лунцзян-1 для проверки технологий низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

Лунцзян-2 был разработан, для работы на орбите Луны в течение года. Спутник превысил эти сроки, но его миссия должна была закончиться, и Китай свел космический корабль, чтобы он не загромождал лунную орбиту.

Теперь обнаружен новый лунный кратер, и это, скорее всего, результат этого удара, согласно заявлению Марка Робинсона, лидера команды Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) в Университете штата Аризона.

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В своих замечаниях по поводу изображений сделанных LRO, Робинсон приветствовал команду - во главе с радиолюбителем Даниэлом Эстевесом из Трес-Кантос, Испания - которая подсчитала, что небольшой космический аппарат ударил по лунной поверхности где-то в кратере Ван-Гент (16,69 градусов северной широты, 159,52 градусов восточной долготы).

Команда LROC использовала эти координаты для фотосъемок местности 5 октября. Посредством тщательного сравнения ранее существующих изображений с узкоугольной камеры LROC команда обнаружила новый ударный кратер (16.6956 градусов северной широты, 159.5170 градусов восточной долготы, плюс или минус 10 метров) всего 328 метров от предполагаемого участка.

Кратер имеет размеры 4 на 5 метров, а его длинная ось ориентирована с юго-запада на северо-восток.

Основываясь на размерах кратера и близости к предполагаемым координатам крушения, «мы достаточно уверены, что этот новый кратер образовался в результате удара Лунцзян-2», - написал Робинсон.

Напомним, ранее сообщалось, что китайский луноход усыпили по команде с Земли.