Китай испытал систему связи в дальнем космосе

Для тестирования использовался сигнал NASA.

Китай использовал сигнал с американского научно-исследовательского спутника Juno («Юнона») для тестирования и калибровки своей системы дальней космической связи. Об этом говорится в статье, которая была опубликована в китайском журнале Journal of Deep Space Exploration.

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«Юнона» была запущена в 2011 году и находится на орбите Юпитера с 2016 года. Сейчас она является единственным космическим аппаратом, работающим во внешней Солнечной системе.

Космический аппарат «Юнона» передает данные в X и Ka-диапазонах. Разумеется, протокол связи зашифрован, и Китай не может читать данные с «Юноны» или передавать на спутник управляющие команды. Однако допплеровское смещение самого сигнала, полученного с аппарата, можно использовать для определения его положения и орбитальных параметров.

Для приема сигнала с «Юноны» китайские специалисты использовали 35-метровую антенну в провинции Синьцзян на северы страны. Помимо нее, система дальней космической связи Китая включает 66-метровую антенну в провинции Хэйлунцзян, которая используется для связи с лунными исследовательскими аппаратами, 35-метровую антенну в Аргентине и 18-метровую «тарелку» в Намибии.

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NASA использует для связи систему антенн по всему миру, которая называется Deep Space Network.

В 2020 году Китай намерен запустить свою первую марсианскую исследовательскую миссию, которая будет включать посадочный аппарат и небольшой марсоход. Китайские специалисты договорились о сотрудничестве с Европой, чтобы отработать управление миссиями в дальнем космосе. В рамках этого сотрудничества были проведены испытания по передаче сигналов с европейской станции космической связи Estrack на шведский спутник Smart-1 и спутники ЕКА для изучения магнитосферы Cluster. Также готовятся испытания с европейским спутником Марса Mars Express.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае запустили первый в мире спутник квантовой связи.