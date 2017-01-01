Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Китай испытал систему связи в дальнем космосе

Комментариев: 0
Для тестирования использовался сигнал NASA.
Сигнал Юноны ловили 66-метровой антенной
Сигнал Юноны ловили 66-метровой антенной
NASA

Китай использовал сигнал с американского научно-исследовательского спутника Juno («Юнона») для тестирования и калибровки своей системы дальней космической связи. Об этом говорится в статье, которая была опубликована в китайском журнале Journal of Deep Space Exploration.

Читай также: Космос на связи: на орбите протестировали межпланетный интернет

«Юнона» была запущена в 2011 году и находится на орбите Юпитера с 2016 года. Сейчас она является единственным космическим аппаратом, работающим во внешней Солнечной системе.

Космический аппарат «Юнона» передает данные в X и Ka-диапазонах. Разумеется, протокол связи зашифрован, и Китай не может читать данные с «Юноны» или передавать на спутник управляющие команды. Однако допплеровское смещение самого сигнала, полученного с аппарата, можно использовать для определения его положения и орбитальных параметров.

Для приема сигнала с «Юноны» китайские специалисты использовали 35-метровую антенну в провинции Синьцзян на северы страны. Помимо нее, система дальней космической связи Китая включает 66-метровую антенну в провинции Хэйлунцзян, которая используется для связи с лунными исследовательскими аппаратами, 35-метровую антенну в Аргентине и 18-метровую «тарелку» в Намибии.

Читай также: NASA протестировало систему "межпланетного интернета"

NASA использует для связи систему антенн по всему миру, которая называется Deep Space Network.

В 2020 году Китай намерен запустить свою первую марсианскую исследовательскую миссию, которая будет включать посадочный аппарат и небольшой марсоход. Китайские специалисты договорились о сотрудничестве с Европой, чтобы отработать управление миссиями в дальнем космосе. В рамках этого сотрудничества были проведены испытания по передаче сигналов с европейской станции космической связи Estrack на шведский спутник Smart-1 и спутники ЕКА для изучения магнитосферы Cluster. Также готовятся испытания с европейским спутником Марса Mars Express.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае запустили первый в мире спутник квантовой связи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: связь, Китай, NASA, космос
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь