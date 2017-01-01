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Как сделать спички своими руками: Эксперименты

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Что нужно для изготовления спичек?

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Блогеры из Live Today покажут, как можно сделать самые настоящие спички в домашних условиях. А также приготовят гигантскую супер-спичку.

Для этого им понадобился хромат калия, заготовки для спичек, костный клей, бертолетова соль, красный фосфор, сера и стекло.

Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с огнеопасными предметами.

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Теги: эксперименты, видео
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