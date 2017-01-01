Samsung будет поставлять аккумуляторы для электромобилей BMW

Южнокорейская компания заключила договор почти на 3 млрд евро.

Стало известно о сотрудничестве двух популярных компаний, а именно Samsung SDI и BMW. Так, их представителями был подписан контракт, который подразумевает поставку аккумуляторов, общая сумма которых оценивается в 2,9 млрд евро.

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В рамках сотрудничества Samsung SDI будет поставщиком аккумуляторов пятого поколения для электрических моделей автомобилей BMW. Отмечается, что с помощью современных аккумуляторов Samsung будет достигнуто усовершенствование характеристик электрокаров BMW, в частности пробег на одном заряде, а также быстрота зарядки. Отмечается, что данный контракт будет действовать с 2021 по 2031 год.

Напомним, что данные компании стали единомышленниками в сфере разработки электромобилей еще в 2009 году. Так, одной из совместных работ являются аккумуляторные батареи от Samsung, которые успешно внедрились в электрические автомобили BMW EV i3.

Ранее сообщалось, что под маркой BMW выпустят умные часы.