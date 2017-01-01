Рассекречен дизайн Galaxy S11

Характеристики смартфона слили в Сеть.

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В последние годы Samsung придерживалась двухлетнего цикла в дизайне своих флагманских смартфонов. Так, Galaxy S7 минимально отличался от Galaxy S6, а Galaxy S9 был почти полной копией Galaxy S8. Следуя этой тенденции, Galaxy S11 должен стать улучшенной версией Galaxy S10. Но на представленных рендерах видно, что новинка будет заметно отличаться от предшественника.

Спереди смартфон будет похож на Galaxy Note10 с небольшим отверстием под фронтальную камеру по центру 6,7-дюймового дисплея. Изгиб экрана по бокам станет ещё менее выраженным, а вот верхняя и нижняя рамки уменьшатся в размерах. Размеры устройства будут составлять 161,9 х 73,7 х 7,8 мм (8,9 мм с учётом выступающей камеры).

На обратной стороне Galaxy S11 в углу разместится прямоугольный модуль камеры сразу с пятью сенсорами. По имеющейся информации, три из них будут обычным широкоугольным на 108 Мп, ультраширокоугольным, телефото с 5-кратным оптическим зумом, четвёртым должен стать ToF-модуль, а назначение пятого пока не известно.

Ожидается, что Galaxy S11 вместе с 6,3- или 6,4-дюймовым Galaxy S11e и 6,9-дюймовым Galaxy S11 Pro представят 18 февраля следующего года.

Напомним, ранее была названа дата презентации Galaxy S11.