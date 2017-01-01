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NASA тестирует подводный зонд для поиска жизни на ледяных лунах

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Испытания проходят в Антарктиде.
Зонд испытают в ледяных водах Антарктиды
Зонд испытают в ледяных водах Антарктиды
NASA

Прежде чем NASA отправит зонд к далеким спутникам, чтобы погрузиться в холодные воды Европы или Энцелада, агентство хочет удостовериться, что он отвечает поставленной задаче — поэтому зонд отправлен в Антарктику для продолжительного плавания.

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NASA опубликовало заявление, в котором говорится, что Buoyant Rover for Under-Ice Exploration для исследования подледного пространства  (BRUIE) направляется на австралийскую исследовательскую станцию ​​Кейси в Антарктике.

Там ученые будут просверливать отверстия во льду, и погружать BRUIE в воду. Они проведут многочисленные испытания зонда и его инструментов, внося в него изменения по мере необходимости, пока он не сможет противостоять ледяным условиям в течение нескольких месяцев.

Инженеры специально разработали BRUIE, чтобы исследовать регион, где жидкая вода встречается со льдом, где, как они подозревают, может скрываться жизнь.

"Большинству подводных аппаратов трудно исследовать этот район, поскольку океанские течения могут привести к их падению на дно или из-за чрезмерного энергопотребления", — заявил ведущий инженер Энди Клеш. "Тем не менее, BRUIE использует плавучесть, чтобы оставаться на уровне льда и не поддается воздействию большинства течений".

Напомним, ранее сообщалось, что NASA выбрало разработчика жилого модуля для лунной станции.

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Теги: NASA, зонд, спутник
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