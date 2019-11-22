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Xiaomi запатентовал дополнительный дисплей на тыльной стороне смартфона

Комментариев: 1
Там будет отображаться информация, часы и полезная информация.
Патент на смартфон
Патент на смартфон
gizmochina.com

В поисках новых дизайнерских решений Xiaomi запатентовала оригинальное размещение дополнительного дисплея в своих будущих смартфонах. Миниатюрный экран будет располагаться на задней крышке устройства возле основной камеры. С его помощью можно будет просмотреть актуальные уведомления, время и прочую полезную информацию.

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Особенность нового патента в том, что никто из производителей в лице vivo, Meizu или ZTE, известные своими оригинальными решениями, не устанавливал второй экран именно таким образом. Чтобы дизайн устройства смотрелся более лаконично, компания сделала размера дисплея такого же размера, что и модуль камеры.

Дополнительный экран позволит увидеть имя или номер звонящего, узнать актуальное время и просмотреть список уведомлений в момент, когда смартфон лежит дисплеем вниз. Примечательно, что на представленных чертежах устройства нет селфи-камеры. Не исключено, что в Xiaomi планируют использовать лишь основную камеру, а видоискателем во время съёмки будет выступать тот самый миниатюрный дисплей.

Несмотря на оригинальность такого решения, описанный смартфон — пока лишь патентный документ, и гарантий, что Xiaomi когда-либо выпустит гаджет с подобным дизайном, нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Meizu готовит смартфон с двумя дисплеями.

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Теги: Xiaomi, патент, смартфон, дисплей
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  22.11.2019, 14:28
Оценка:  0
гость
Какой патент? С двумя экранами мобильники, выпускались ещё 20 лет назад. Пусть историю поучат.
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