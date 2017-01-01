Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: История Украины за 5 минут и Покинутый особняк цыганского барона

Комментариев: 0
В трендах - музыкальный клип и интернет-сериал.

ТНМК – Історія України за 5 Хвилин [Official Video]

Читай также: Видео дня: Короче говоря, права и От первого лица: Погоня

ТНМК представляет новое видео, в котором вся история Украины излагается буквально за пять минут: от большого взрыва - к настоящему, транзитом через выдающиеся события в нашей истории. Хватит смотреть на собственное прошлое с грустью и сожалением, Украинцам есть чем гордиться! А что будет дальше - зависит от тебя!

ПОКИНУТЫЙ ОСОБНЯК ЦЫГАНСКОГО БАРОНА - 23 часть

Новая серия интернет-сериала от Паши Пэла набрала более миллиона просмотров за один день.

Что находится на территории особняка сейчас и какие приключения ждут блогера - смотри в видео.

Напомним, днем ранее в тренды попали Burning Man и Кто умнее - Настя Ивлеева или школьники?

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь