Видео дня: История Украины за 5 минут и Покинутый особняк цыганского барона

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ТНМК – Історія України за 5 Хвилин [Official Video]

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ТНМК представляет новое видео, в котором вся история Украины излагается буквально за пять минут: от большого взрыва - к настоящему, транзитом через выдающиеся события в нашей истории. Хватит смотреть на собственное прошлое с грустью и сожалением, Украинцам есть чем гордиться! А что будет дальше - зависит от тебя!

ПОКИНУТЫЙ ОСОБНЯК ЦЫГАНСКОГО БАРОНА - 23 часть

Новая серия интернет-сериала от Паши Пэла набрала более миллиона просмотров за один день.

Что находится на территории особняка сейчас и какие приключения ждут блогера - смотри в видео.

Напомним, днем ранее в тренды попали Burning Man и Кто умнее - Настя Ивлеева или школьники?