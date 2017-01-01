Видео дня: История Украины за 5 минут и Покинутый особняк цыганского барона
ТНМК – Історія України за 5 Хвилин [Official Video]
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ТНМК представляет новое видео, в котором вся история Украины излагается буквально за пять минут: от большого взрыва - к настоящему, транзитом через выдающиеся события в нашей истории. Хватит смотреть на собственное прошлое с грустью и сожалением, Украинцам есть чем гордиться! А что будет дальше - зависит от тебя!
ПОКИНУТЫЙ ОСОБНЯК ЦЫГАНСКОГО БАРОНА - 23 часть
Новая серия интернет-сериала от Паши Пэла набрала более миллиона просмотров за один день.
Что находится на территории особняка сейчас и какие приключения ждут блогера - смотри в видео.
Напомним, днем ранее в тренды попали Burning Man и Кто умнее - Настя Ивлеева или школьники?
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