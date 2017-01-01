Гигантская ручка из тысячи ручек: Эксперименты
Сделали ее из шарикового дезодоранта и краски.
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Блогер GopherVid однажды увидел, как кто-то в магазине положил ручки к шариковым дезодорантам. И он решил создать гигантскую ручку, используя дезодорант и краску.
С первого раза у него не получилось, потому что шарик плохо прокручивался на бумаге. Потому он взял сразу несколько шариковых дезодорантов и попробовал сделать гигантскую ручку.
А после решил вообще сделать гигантскую ручку из лампы и шарика.
Напомним, ранее блогеры проверяли, как сделать самый черный цвет в мире.
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