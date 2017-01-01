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Создатель ВКонтакте призвал удалить WhatsApp

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Павел Дуров считает, что мессенджер небезопасен.
Дуров раскритиковал мессенджер
Дуров раскритиковал мессенджер
vesti.ru

Ранее на этой неделе стало известно, что в мессенджере WhatsApp недавно устранили критическую ошибку, при помощи которой злоумышленникам могли удаленно скомпрометировать устройство и похитить защищенные сообщения чата и файлы.

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О случившемся не преминул высказаться основатель Telegram Павел Дуров. Он отмечает, что еще в мае текущего года предсказывал, что в WhatsApp продолжат находить бэкдоры, и пишет, что мессенджеру определенно нельзя доверять.

«WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, но и постоянно используется как троянский конь для слежки за вашими фотографиями и сообщениями, которые к WhatsApp не относятся», — пишет Дуров и добавляет, что Facebook давно сотрудничает со спецслужбами и следит за людьми, и вряд ли после приобретения WhatsApp политика компании сильно изменилась.

«После обнаружения бэкдора на этой неделе Facebook попыталась сбить с толку публику, заявив, что у нее нет доказательств того, что этот бэкдор эксплуатировали хакеры. Конечно у них нет таких доказательств, ведь чтобы получить их, нужно иметь возможность анализировать видео, которыми обмениваются пользователи WhatsApp, а WhatsApp не хранит видеофайлы на своих серверах постоянно (вместо этого он отправляет незашифрованные сообщения и мультимедиа подавляющего большинства пользователей прямо на серверы Google и Apple). Так что нечего анализировать — “нет доказательств”. Удобно.

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Но будьте уверены, уязвимость такого масштаба обязательно будет использована, точно так же, как предыдущий бэкдор WhatsApp использовался против правозащитников и журналистов, достаточно наивных, чтобы быть пользователями WhatsApp», — говорит Дуров, имея в виду судебное разбирательство между Facebook и NSO Group, причиной для которого послужила другая уязвимость в WhatsApp.

«Невзирая на постоянно усиливающиеся свидетельства того, что WhatsApp — это лишь приманка для людей, которые все еще доверяют Facebook в 2019 году, существует возможность, что WhatsApp случайно внедряет критические уязвимости во всех свои приложения каждые несколько месяцев. Но я в этом сомневаюсь, ведь за шесть лет, прошедшие с момента запуска, у Telegram, похожего по своей сложности приложения, не было серьезных проблем на уровне WhatsApp. Маловероятно, что кто-либо на регулярной основе случайно допускает серьезные ошибки в области безопасности, так удобно подходящие для слежки.

Вне зависимости от истинных намерений материнской компании WhatsApp, рекомендации для конечных пользователей все те же: если вы не хотите, чтобы рано или поздно все ваши фотографии и сообщения стали общедоступными, вы должны удалить WhatsApp со своего телефона», — резюмирует Дуров.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook собирал данные об СМС и звонках пользователей.

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Теги: Дуров, WhatsApp
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