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Видео дня: Burning Man и Кто умнее - Настя Ивлеева или школьники?

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В тренде - тревел-блог и развлекательное шоу.

Кто умнее - Настя Ивлеева или школьники? Шоу Иды Галич 1-11

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Гость первого выпуска 2 сезона шоу инста-блогер и телеведущая Настя Ивлеева соревнуется со школьниками в знании школьной программы и рассказывает почему ее чуть не выгнали из школы.

Правила: учительница Ида Васильевна Галич задаст звездному гостю и школьникам одиннадцать вопросов из школьной программы. На вопрос из первого класса против звезды выходит отвечать первоклассник, на вопрос из второго класса – второклассник и так далее. Победитель получает всё! А точнее пятёрку.

Burning Man. Как построить утопию в пустыне. Большой выпуск

Антон Птушкин опубликовал новое тревел-видео про фестиваль Burning Man. Что это за фестиваль, как он проходит, как туда попасть и чего стоит ожидать обычному человеку от необычного зрелища.

Напомним, днем ранее в тренды попали Ревизор в Миргороде и Топ-модель по-украински.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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