Видео дня: Burning Man и Кто умнее - Настя Ивлеева или школьники?

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Кто умнее - Настя Ивлеева или школьники? Шоу Иды Галич 1-11

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Гость первого выпуска 2 сезона шоу инста-блогер и телеведущая Настя Ивлеева соревнуется со школьниками в знании школьной программы и рассказывает почему ее чуть не выгнали из школы.

Правила: учительница Ида Васильевна Галич задаст звездному гостю и школьникам одиннадцать вопросов из школьной программы. На вопрос из первого класса против звезды выходит отвечать первоклассник, на вопрос из второго класса – второклассник и так далее. Победитель получает всё! А точнее пятёрку.

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