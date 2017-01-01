Выбраны компании по доставке грузов на Луну

Среди отобранных - компания создателя Amazon.

Американское космическое агентство расширило список компаний, участвующих в программе по коммерческой доставке грузов на Луну CLPS (Commercial Lunar Payload Services).

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Впервые контракты NASA на доставку на Луну научных приборов были распределены в мае 2019 года. Контракты получили три компании, разрабатывающее малые посадочные аппараты для Луны – Astrobotic, Intuitive Machines и OrbitBeyond. Astrobotic была участником конкурса Google Lunar X-PRIZE, который окончился неудачей: ни одна из частных команд не смогла запустить свой луноход и выполнить другие условия конкурса. Astrobotic, которая считалась фаворитом, вышла из соревнования еще в декабре 2016 года, решив сконцентрироваться на поиске коммерческих заказчиков для своего посадочного аппарата. В рамках контракта CLPS Astrobotic запустит свой посадочный аппарат «Пилигрим» (Peregrine) в июне 2021 года в качестве попутной нагрузки на ракете-носителе Atlas V. Посадка запланирована на июль. Аппарат доставит в Озеро Смерти на Луне до 14 приборов НАСА, за что Astrobotic получит $79,5 млн.

Техасская компания Intuitive Machines намерена запустить свою посадочную станцию Nova-C в июле 2021 года на ракете Falcon 9. Посадка на Луну в Океане Бурь или Море Ясности состоится через 6,5 суток. Аппарат будет нести четыре научных прибора. Сумма контракта – $77 млн.

Третий контракт по программе CLPS достался компании OrbitBeyond, которая в дальнейшем вышла из программы из-за юридических проблем, связанных с необходимостью импортировать технологии из Индии в США.

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Осенью 2019 года стало известно, что NASA хочет расширить список участников CLSP. Выход из программы OrbitBeyond – это лишь один из причин для такого решения. В конце 2022 года NASA намерено запустить на южный полюс Луны геологоразведочный луноход VIPER. У агентства нет собственного посадочного аппарата для этой цели, а аппараты Astrobotic и Intuitive Machines не обладают достаточной грузоподъемностью.

18 ноября NASA опубликовало пресс-релиз о включении в программу CLSP еще пяти компаний: Blue Origin, Ceres Robotics, Sierra Nevada Corporation, SpaceX и Tyvak Nano-Satellite Systems. Это не означает, что все они будут доставлять грузы НАСА на Луну. Всего в программе на данный момент участвуют 14 компаний, но контракты на доставку грузов есть только у двух. Тем не менее, новые компании примут участие в следующем раунде распределения контрактов.

Blue Origin представила свой лунный посадочный аппарат Blue Moon в мае этого года. Он обладает достаточной грузоподъемностью для лунохода VIPER, а потому Blue Origin можно считать основным претендентом на следующий контракт.

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Компания Tyvak Nano-Satellite Systems известна как разработчик микроспутников. Ее представители пока не могут сказать, когда будет готов их лунный посадочный аппарат. Ceres Robotics – еще одна небольшая компания – планирует создать свой легкий аппарат к 2023 году. Sierra Nevada Corporation обещает сделать лунную посадочную платформу к 2022 году, но не дает никакой предварительной информации о ее характеристиках.

Наконец, SpaceX предлагает НАСА использовать перспективную сверхтяжелую многоразовую систему Super Heavy/Starship. По словам президента компании Гвен Шотвелл, SpaceX готова начать доставки грузов на Луну в 2022 году.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX отложила туристические полеты к Луне на год.