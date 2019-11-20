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Android-смартфоны поймали на горячем: Фоткают без разрешения

Комментариев: 1
Смартфоны могут вести фото- и видеосъемку без ведома хозяина.
За пользователями могут следить
За пользователями могут следить
ferra.ru

Специалисты по кибербезопасности обнаружили в приложении «Камера» на устройствах Google и Samsung уязвимость, позволяющую делать фото и видео без ведома пользователя. Смартфоны могли снимать даже в заблокированном состоянии.

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Как рассказал представитель компании Checkmarx, уязвимость нашли в аппаратах Pixel 2 XL и Pixel 3, а также в некоторых смартфонах Samsung (конкретных моделей не назвали).

Ошибка позволяла сторонним приложениям управлять камерой, даже если пользователь не давал разрешения на это. Кроме того, злоумышленники, воспользовавшись уязвимостью, могли получить доступ к фотографиям на устройстве и делать новые снимки.

Помимо этого, мошенники имели возможность записывать телефонные разговоры владельца смартфона и видеть GPS-метки. Благодаря последнему, злоумышленники вполне могли отслеживать перемещение устройства.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook использует камеру iPhone, пока вы листаете ленту.

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Теги: Google, Android, камера
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  20.11.2019, 13:09
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гость
нефиг носить телефоны в туалеты и ванны
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