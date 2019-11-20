Android-смартфоны поймали на горячем: Фоткают без разрешения

Смартфоны могут вести фото- и видеосъемку без ведома хозяина.

Специалисты по кибербезопасности обнаружили в приложении «Камера» на устройствах Google и Samsung уязвимость, позволяющую делать фото и видео без ведома пользователя. Смартфоны могли снимать даже в заблокированном состоянии.

Читай также: Почти 90% мобильных приложений оказались уязвимыми

Как рассказал представитель компании Checkmarx, уязвимость нашли в аппаратах Pixel 2 XL и Pixel 3, а также в некоторых смартфонах Samsung (конкретных моделей не назвали).

Ошибка позволяла сторонним приложениям управлять камерой, даже если пользователь не давал разрешения на это. Кроме того, злоумышленники, воспользовавшись уязвимостью, могли получить доступ к фотографиям на устройстве и делать новые снимки.

Помимо этого, мошенники имели возможность записывать телефонные разговоры владельца смартфона и видеть GPS-метки. Благодаря последнему, злоумышленники вполне могли отслеживать перемещение устройства.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook использует камеру iPhone, пока вы листаете ленту.