Видео дня: Ревизор в Миргороде и Топ-модель по-украински

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Топ-модель по-украински. Сезон 3. Выпуск 12 от 15.11.2019

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Новая неделя станет для моделей настоящим открытием. На первом испытании от Сони Плакидюк и Владимира Демчинского девушки преобразятся в величественных светских дам из 19-го века и почувствуют всю боль их красоты. Ведь тогдашние знатные дамы делали все для того, чтобы подчеркнуть свои прелести и скрыть недостатки фигуры. К счастью, эксперты проекта Топ-модель по-украински 3 сезон в 12 выпуск не будут так сильно издеваться над моделями, а всего-навсего наденут на них тугие корсеты. Интересно, понравится ли девушкам писк моды 19-го века? Ответ узнай прямо сейчас.

Ревизор 10 сезон – Миргород – 18.11.2019

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В 7 выпуске программы Ревизор 10 сезон от 18.11.2019 Юлия Панкова отправится на проверку одного из самых популярных городов-курортов Украины – Миргорода. Ежегодно тысячи украинцев забывают о рутине и приезжают в миргородские санатории, чтобы подлечиться и оздоровиться. Однако получают ли они то, за чем едут? Будет узнавать команда проекта.

Напомним, днем ранее в тренды попали МастерШеф 9 сезон 12 выпуск и 13 неделя – Танцы со звездами.