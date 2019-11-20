В ботинке астронавта обнаружили воду
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя NASA, во время работы американского астронавта Эндрю Моргана в открытом космосе 15 ноября в его правом ботинке скопилось небольшое количество воды. Инженеры NASA уже выясняют причину протечки скафандра, однако на график следующих выходов в открытый космос данный инцидент повлиять не должен, считают американцы.
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Эндрю Морган вместе с астронавтом Европейского космического агентства итальянцем Лукой Пармитано работал за бортом Международной космической станции в открытом космосе на протяжении шести с половиной часов. За это время они сняли со спектрометра AMS защиту, чтобы во время следующих выходов заняться его ремонтом. Для этого Пармитано и Морган планируют ещё три выхода в открытый космос.
Напомним, ранее сообщалось, что у живущих в мегаполисах такой же плохой сон, как и у астронавтов.
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