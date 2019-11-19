Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Nokia перевыпустила легендарную раскладушку

Комментариев: 0
Смартфон Nokia 2720 был возрожден.
Nokia 2720 Flip
Nokia 2720 Flip
nokia

На выставке IFA 2019 в Берлине компания HMD Global представила переиздание легендарной раскладушки Nokia 2720 Flip.

Устройство получило положительные отзывы, в основном, из-за классического дизайна раскладушки, а также из-за поддержки 4G LTE и умного помощника.

Читай также: Мобильные легенды: знаменитые раскладушки Nokia и Motorola

Изначально покупателям предложили смартфон Nokia 2720 Flip в сером и черном цветовых вариантах. Теперь же HMD Global предлагает версию с красной лицевой и черной задней панелями.

Телефон оснащен экраном диагональю 1,3 дюйма разрешением 240 х 240 пикселей снаружи и QVGA-дисплеем диагональю 2,8 дюйма внутри. Объем оперативной и флэш-памяти составляет 512 МБ и 4 ГБ соответственно. Устройство оснащено однокристальной системой Snapdragon 205 и 2-мегапиксельной фронтальной камерой.

Телефон имеет аккумулятор емкостью 1500 мА•ч, его хватает на 6,6 часа в режиме разговора и до 28 дней в режиме ожидания. Он работает под управлением KaiOS из коробки и поставляется с установленными приложениями WhatsApp и Facebook.

Цена Nokia 2720 Flip составляет 89 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Motorola показала смартфон-раскладушку с гибким экраном.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Nokia, раскладушка, телефон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь