Nokia перевыпустила легендарную раскладушку

Смартфон Nokia 2720 был возрожден.

На выставке IFA 2019 в Берлине компания HMD Global представила переиздание легендарной раскладушки Nokia 2720 Flip.

Устройство получило положительные отзывы, в основном, из-за классического дизайна раскладушки, а также из-за поддержки 4G LTE и умного помощника.

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Изначально покупателям предложили смартфон Nokia 2720 Flip в сером и черном цветовых вариантах. Теперь же HMD Global предлагает версию с красной лицевой и черной задней панелями.

Телефон оснащен экраном диагональю 1,3 дюйма разрешением 240 х 240 пикселей снаружи и QVGA-дисплеем диагональю 2,8 дюйма внутри. Объем оперативной и флэш-памяти составляет 512 МБ и 4 ГБ соответственно. Устройство оснащено однокристальной системой Snapdragon 205 и 2-мегапиксельной фронтальной камерой.

Телефон имеет аккумулятор емкостью 1500 мА•ч, его хватает на 6,6 часа в режиме разговора и до 28 дней в режиме ожидания. Он работает под управлением KaiOS из коробки и поставляется с установленными приложениями WhatsApp и Facebook.

Цена Nokia 2720 Flip составляет 89 евро.

Nokia 2720 Flip now dressed in RED❤️. Flip it open. Do it all.

🙌 https://t.co/XwZRwpChPR pic.twitter.com/m0v31zIjUb — Nokia Mobile (@NokiaMobile) November 19, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что Motorola показала смартфон-раскладушку с гибким экраном.