Samsung выпустил новую версию складного смартфона

Смартфон получил название Samsung W20 и поддерживает 5G.

Компания Samsung, как и ожидалось, представила сегодня в Китае новую версию своего складного смартфона с гибким экраном — Samsung W20.

Читай также: Выпуск складного смартфона Huawei Mate X отложили

Смартфон получил обновлённый дизайн, новую однокристальную систему Snapdragon 855 Plus с модемом Snapdragon X50, обеспечивающим поддержку сотовых сетей пятого поколения 5G.

Прочие характеристики Samsung W20 совпадают с оригинальным Galaxy Fold, включая 7,3-дюймовый гибкий экран с разрешением 1536 x 2152 пикселей, вспомогательный внешний экран диагональю 4,6 дюйма разрешением 720 x 1680 пикселей, тройную тыльную камеру с датчиками 12, 16 и 12 Мп камеры на 10 и 8 Мп в вырезе на главном дисплее, а также 10-мегапиксельную камеру над вспомогательным экраном, аккумулятор ёмкостью 4235 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Samsung W20 ithome.com

На смартфон установлена фирменная оболочка One UI на основе не самой свежей операционной системы Android 9 Pie.

Продажи Samsung W20 с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флэш-памяти начнутся в декабре. Официальные цены пока не объявлены.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung создает еще один складной смартфон.