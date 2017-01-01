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Samsung выпустил новую версию складного смартфона

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Смартфон получил название Samsung W20 и поддерживает 5G.
Samsung W20
Samsung W20
91mobiles.com

Компания Samsung, как и ожидалось, представила сегодня в Китае новую версию своего складного смартфона с гибким экраном — Samsung W20. 

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Смартфон получил обновлённый дизайн, новую однокристальную систему Snapdragon 855 Plus с модемом Snapdragon X50, обеспечивающим поддержку сотовых сетей пятого поколения 5G. 

Прочие характеристики Samsung W20 совпадают с оригинальным Galaxy Fold, включая 7,3-дюймовый гибкий экран с разрешением 1536 x 2152 пикселей, вспомогательный внешний экран диагональю 4,6 дюйма разрешением 720 x 1680 пикселей, тройную тыльную камеру с датчиками 12, 16 и 12 Мп камеры на 10 и 8 Мп в вырезе на главном дисплее, а также 10-мегапиксельную камеру над вспомогательным экраном, аккумулятор ёмкостью 4235 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Samsung W20
Samsung W20
ithome.com

На смартфон установлена фирменная оболочка One UI на основе не самой свежей операционной системы Android 9 Pie. 

Продажи Samsung W20 с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флэш-памяти начнутся в декабре. Официальные цены пока не объявлены. 

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung создает еще один складной смартфон.

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Теги: смартфон, складной смартфон, Samsung, Samsung W20
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