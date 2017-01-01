KIVI презентует новую линейку умных телевизоров

Международный бренд KIVI анонсировал новую продуктовую линейку умных телевизоров с качественно новыми функциями.

Far Field

Новые модели оснащены революционной системой Far Field, которая позволяет управлять телевизором при помощи голосовых команд. Голосовой помощник, встроенный в телевизоры KIVI, станет незаменимой частью экосистемы вашего дома — теперь вы сможете попросить его найти рецепт блюда на популярном кулинарном YouTube-канале, когда вы на кухне, а он в гостиной, или включить новый плейлист любимого исполнителя, когда занимаетесь домашними делами.

Благодаря 4-м встроенным высокочувствительным микрофонам, использованию алгоритмов формирования лучей, эхоподавления и шумоподавления голосовой помощник услышит вас, даже если вы будете находиться в другой части квартиры.

KIVI VISION

Обновления также затронули внутренний софт KIVI VISION:

Теперь пользователям станет доступна гибкая система рекомендаций на основе AI. В них будет учитываться локация, выбранный язык, предпочтения из различных сервисов и история просмотра телеканалов.

Кроме того, бренд KIVI унифицировал поиск контента на своей платформе, теперь он осуществляется во всех приложениях одновременно.

При этом процесс покупки стал намного проще: больше не нужно регистрироваться в онлайн-сервисах, вместо этого можно приступить к просмотру выбранного фильма или сериала сразу.

Удобное меню позволяет пользователям поменять фон, скрывать редко используемые приложения, настраивать источники рекомендаций, менять разделы местами, а также вовсе их скрывать.

В новой линейке разработчики KIVI улучшили внутренний интерфейс, сделав его более интуитивно понятным и удобным для пользователей, появилась единая концепция дизайна и новое меню первого включения.

Пользователям стали доступны Smart-телевизоры KIVI 3 поколения в конфигурациях с экранами от 24 до 65 дюймов. В них KIVI вдвое повысил производительность благодаря обновлению аппаратного обеспечения. Новые устройства оснащены четырёхъядерными процессорами Cortex A55 2019, оперативной памятью 2 ГБ и графическим процессорами AI PQ, а также поддерживают новейшие беспроводные стандарты Wi-Fi 5 ГГц с улучшенным покрытием сети. Благодаря этому обладатели телевизоров смогут использовать телевизоры не только для просмотра кинофильмов, но также для комфортного геймплея и установки любых ресурсоемких приложений. Вся линейка умных телевизоров оснащена функцией моментального включения — WakeUp. Обновилась и акустическая система, которая дарит чистое и глубокое звучание. Дополнительно у пользователя есть возможность подключить через технологию Bluetooth внешние акустические системы, либо беспроводные наушники.

Все представленные телевизоры оснащены дисплеями класса А+. В новых моделях используется технология QD-LED, обеспечивающая высокую чистоту и глубину цветопередачи, яркость, контрастность, а также более низкое энергопотребление по сравнению с обычными LCD- и OLED-дисплеями. Чтобы добиться еще более реалистичного изображения, KIVI использует технологию расширенной цветовой гаммы WCG, которая позволяет передавать гораздо больше цветов и оттенков.

Управлять умными телевизорами можно как при помощи Bluetooth-пульта с приятным софт-тач покрытием, так и через обновленное мобильное приложение KIVI Remote. Оно позволяет использовать смартфон в качестве приложения, пульта, тачпада, клавиатуры и флешки, а также настраивать изображение и звук телевизора.

О KIVI

KIVI — международный бренд инновационных Smart TV с собственной экосистемой, которая адаптируется под потребности и запросы пользователей конкретной страны.

Разработку телевизоров и экосистемы KIVI осуществляет международная команда специалистов, а производство ведется на высокотехнологичных заводах с международной системой контроля качества.

По результатам 2018 года продажи телевизоров KIVI выросли в 7 раз по сравнению с предыдущим периодом.