Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Что будет, если выпарить колу 1000 раз: Эксперименты

Комментариев: 0
Каким будет напиток, если убрать из него почти всю жидкость?

Читай также: Эксперименты с царской водкой: Что растворяется в кислоте

Блогеры из Live Today сначала выпарили Кока-Колу и Фанту до состояния концентрата, а потом решили восстановить напиток, просто добавив в нее минералку. 

Ради эксперимента они проверили, будет ли отличаться восстановленная газировка от оригинального напитка? 

 

Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, эксперименты, кола
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь