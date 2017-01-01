Что будет, если выпарить колу 1000 раз: Эксперименты
Каким будет напиток, если убрать из него почти всю жидкость?
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Блогеры из Live Today сначала выпарили Кока-Колу и Фанту до состояния концентрата, а потом решили восстановить напиток, просто добавив в нее минералку.
Ради эксперимента они проверили, будет ли отличаться восстановленная газировка от оригинального напитка?
Напомним, ранее блогеры проверяли, может ли муха летать в вакууме.
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