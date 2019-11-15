Видео дня: МастерШеф 9 сезон 12 выпуск и 13 неделя – Танцы со звездами

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МастерШеф 9 сезон. Выпуск 12 от 15.11.2019

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Не пропустите МастерШеф 9 сезон 12 выпуск от 15.11.2019 – сегодня профессионалы придут в гости к аматорам! Кулинары-любители разработают меню специально для привередливых дегустаторов. Юля Акимова в роли официантки произведет фурор среди профессионалов. Кто из гостей начнет заигрывать с девушкой, несмотря на стоящего рядом Петю? Узнайте прямо сейчас!

13 неделя – Танцы со звездами. 6 сезон

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Состоялся долгожданный полуфинал «Танцев со звездами», по окончанию которого станут известны имена суперфиналистов. В тринадцатом прямом эфире каждая из пар продемонстрирует три номера: один танец с классической бальной программы, второй - вместе с одним из судей проекта, который и поставит хореографию и третий - танец за жизнь. На этот раз его исполнят все пары одновременно еще до начала «Шоу результатов». Интересно, что общий танец будет абсолютной импровизацией для участников.

Напомним, днем ранее в тренды попали LITTLE BIG - GO BANANAS и Финал Лиги смеха.