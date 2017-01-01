Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Google посвятил дудл музею Прадо

Комментариев: 0
К 200-летию мадридского музея Прадо Google посвятил свою стартовую страницу.
Музей Прадо
Музей Прадо
wikimedia

19 ноября 1819 года в Мадриде был открыт Национальный музей Прадо — один из крупнейших и наиболее значимых музеев европейского искусства в мире. Этому событию Google посвятил дудл. 

Дудл от Google
Дудл от Google
google

Читай также: Google посвятил дудл падению Берлинской стены

Идея создать в Мадриде большой художественный музей возникла в XVIII веке у короля Фердинанда VI. Однако после смерти супруги он погрузился в депрессию и вскоре умер сам, не успев реализовать свой замысел. Его наследник Карлос III решил вместо художественного создать музей естествознания

Основой для его экспозиции послужили коллекции, собранные испанскими монархами. В музее Прадо хранятся одни из наиболее полных собраний картин Веласкеса, Гойи, Босха и ряда других великих художников. Насладиться этими шедеврами ежегодно в Прадо приходят около 2,5 млн посетителей. 

Напомним, ранее сообщалось, что Google посвятил дудл актрисе и изобретательнице Wi-Fi.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: Google, дудл, музей
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь