Google посвятил дудл музею Прадо

К 200-летию мадридского музея Прадо Google посвятил свою стартовую страницу.

19 ноября 1819 года в Мадриде был открыт Национальный музей Прадо — один из крупнейших и наиболее значимых музеев европейского искусства в мире. Этому событию Google посвятил дудл.

Дудл от Google google

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Идея создать в Мадриде большой художественный музей возникла в XVIII веке у короля Фердинанда VI. Однако после смерти супруги он погрузился в депрессию и вскоре умер сам, не успев реализовать свой замысел. Его наследник Карлос III решил вместо художественного создать музей естествознания

Основой для его экспозиции послужили коллекции, собранные испанскими монархами. В музее Прадо хранятся одни из наиболее полных собраний картин Веласкеса, Гойи, Босха и ряда других великих художников. Насладиться этими шедеврами ежегодно в Прадо приходят около 2,5 млн посетителей.

Напомним, ранее сообщалось, что Google посвятил дудл актрисе и изобретательнице Wi-Fi.