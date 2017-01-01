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Apple разослала приглашения на неожиданное мероприятие

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Впервые компания будет награждать лучшие приложения и игры.
Приглашение на презентацию Apple
Приглашение на презентацию Apple
Apple

Вчера Apple начала рассылку приглашений на неожиданное мероприятие для СМИ, которое состоится в понедельник, 2 декабря, в Нью-Йорке.

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Согласно сопроводительному тексту, Apple планирует отмечать на этом мероприятие «самые популярные приложения и игры 2019 года». Никто не знает, чего конкретно ожидать от этой пресс-конференции, поскольку Apple никогда не проводила подобные мероприятия в прошлом.

Apple обычно просто публикует рейтинги самых популярных игр и приложений в декабре. Вероятно, в этом году лучший контент будет представлен в другом формате, а создатели игр и приложений, которые пользуются наибольшей популярность, будут награждены.

Также неизвестно, ожидается ли на этом мероприятии анонс каких-то аппаратных новинок.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple будет выпускать Mac Pro только в США.

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Теги: Apple, презентация
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