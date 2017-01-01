Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Нереальная электронная шпаргалка своими руками: Эксперименты

Комментариев: 0
Такая шпаргалка универсальна и малозаметна.

Читай также: Электрошокер против ванны с человеком: Эксперименты

Блогер AlexGyver сделал крутую электронную шпаргалку на Arduino и OLED- дисплее, которая поможет списать на экзамене, зачете, ЕГЭ, ОГЭ и прочих экзаменах.

Для этого нужно иметь ответы в текстовом файле, который и скидывается на микрокомпьютер.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: эксперименты, видео, шпаргалка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь