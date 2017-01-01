Нереальная электронная шпаргалка своими руками: Эксперименты

Такая шпаргалка универсальна и малозаметна.

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Блогер AlexGyver сделал крутую электронную шпаргалку на Arduino и OLED- дисплее, которая поможет списать на экзамене, зачете, ЕГЭ, ОГЭ и прочих экзаменах.

Для этого нужно иметь ответы в текстовом файле, который и скидывается на микрокомпьютер.