Нереальная электронная шпаргалка своими руками: Эксперименты
Такая шпаргалка универсальна и малозаметна.
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Блогер AlexGyver сделал крутую электронную шпаргалку на Arduino и OLED- дисплее, которая поможет списать на экзамене, зачете, ЕГЭ, ОГЭ и прочих экзаменах.
Для этого нужно иметь ответы в текстовом файле, который и скидывается на микрокомпьютер.
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