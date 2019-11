Инновации и устойчивое развитие: почему поколение Z выбирает Samsung Electronics

Пятьдесят или даже двадцать лет назад люди сложно представляли себе, что мобильный телефон станет просто жизненно необходимым устройством, а купить продукты сможет “умный“ холодильник, просто запоминая прежний выбор хозяина. Развитие технологий в помощь человеку превратилось в необходимость, а технологии стали неотъемлемой частью современного общества.

Пример технологических решений Samsung Electronics – один из самых удачных, поскольку продукты бренда – от смартфонов, телевизоров до бытовой техники легко взаимодействуют между собой, по желанию пользователя объединяясь в систему “умного дома“ или просто наилучшим образом обеспечивая досуг или помогая в домашних хлопотах.

Однако, мысля глобально, Samsung Electronics в приоритет ставит не только развитие новых технологий, а в целом устойчивое совместное развития бизнеса и общества. Многочисленные исследования показывают, что поколения Y и Z ценят социальную ответственность компаний и брендов и стремление к обеспечению устойчивого развития и разрешению глобальных проблем. Также они серьезно озабочены кибербезопасностью, но, вместе с тем, приветствуют всеобщую цифровизацию и инновационные решения. При этом “миллениалы“ как потребители могут даже отказаться от продукта, если он не способен защитить их персональные данные или недостаточно экологичен.

Samsung, следуя стратегии устойчивого развития, стремиться формировать ценности в соответствии с духом времени: увеличение прибыли координируется с работой в интересах общества и корпоративной социальной ответственностью. Самые инновационные продукты и услуги – это культура инноваций Samsung, которая учитывает потребности динамичного современного рынка, но главное – конечного потребителя.

Среди стратегических ценностей, которые исповедует Samsung– ликвидация бедности и голода, создание новых рабочих мест, обеспечение гендерного равенства и образования для всех и каждого, рациональное использование природных ресурсов и потребление, обеспечение открытости и экологической устойчивости городов. А для общества компания стремится приложить максимум усилий для борьбы с изменениями климата, построения открытого миролюбивого общества и укрепления способов и средств глобального партнерства в интересах устойчивого развития. Samsung создает социальные, экологические и экономические ценности на основе устойчивого управления, а для потребителей даже разработано специальное приложение, призванное способствовать воплощение глобальных целей.

Цели в области устойчивого развития, известные как глобальные цели, представляют собой план ликвидации голода, борьбы с неравенством и очищения планеты. Samsung поддерживает данное движение и призывает своих клиентов к сотрудничеству, чтобы изменить ситуацию. Для этого существует приложение Samsung the Global Goals, с помощью которого каждый может сделать свой вклад в построение будущего. В приложении содержится информация о каждой из 17 целей устойчивого развития и об их влиянии на мировое сообщество. Реклама в приложении призвана собирать средства, которые на выбор клиента могут быть направлены на достижение одной или нескольких целей.

Другим примером совместного устойчивого развития Samsung Electronics и общества является важная роль компании в развитии науки и технологий во всем мире, в том числе и в Украине. Речь идет о том, что компания стремится максимально инвестировать, создавая рабочие места, стимулируя технологический потенциал и условия для новых открытий. Основные направления исследований подразделения Samsung Research and Development связаны с искусственным интеллектом, дополненной и виртуальной реальностью, а также анализом и безопасностью данных.

Немаловажна роль именно украинских специалистов, таланты которых помогают раскрыть в Samsung R&D Institute Ukraine (SRK). Разработчики за 10 лет существования центра успели поучаствовать во многих флагманских проектах, а их вклад в новейший Samsung Galaxy Note10 достаточно весом. Благодаря опыту и обширным знаниям украинских специалистов были усовершенствованы технологии искусственного интеллекта, работающего на устройстве и распознающего рукописный ввод пером S-Pen; разработаны компоненты подсистемы обеспечения безопасности и приватности пользовательских данных; а также созданы компоненты графической подсистемы для нового опыта в мобильных играх и сервисах дополненной реальности AR Doodles.

Многие продукты Samsung Electronics работают на основе искусственного интеллекта, и в их создании украинские разработчики – одни из лучших. К примеру, на недавнем конкурсе Karlsruhe Institute of Technology and Toyota Technological Institute at Chicago (KITTI) Vision Benchmark Suite Samsung R&D Institute Ukraine (SRK) представил решение для выявления пешеходов, ставшее лучшим в своей категории – управление автомобилем.

Samsung Electronics за 50 лет своего существования добился существенных результатов в построении бизнеса, но главное – это доверие клиентов, которые получают продукты и сервис наивысшего качества, удовлетворяющие их потребности в социальной ответственности бренда, следовании ценностям устойчивого развития. Кроме того, исповедование компанией целей глобального развития позволяет ей стать лучшим выбором нового поколения потребителей.