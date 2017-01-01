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Huawei хочет платить за взлом собственных смартфонов

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Так компания планирует повысить безопасность своих телефонов.
Хакерам предложили взломать смартфоны Huawei
Хакерам предложили взломать смартфоны Huawei

Нередко случается так, что при покупке определённого смартфона, пользователь также приобретает целый пакет разных уязвимостей, с помощью которых злоумышленники могут с лёгкостью взломать устройство и получить данные банковских карт и остальной конфиденциальной информации. Многие компании специально для этого проводят огромное количество разных сложных тестов, затрачивая на них неимоверное количество времени, но некоторые обнаружили более лёгкий способ борьбы с хакерами.

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По данным инсайдеров, компания Huawei проводит набор профессиональных взломщиков для обнаружения уязвимостей в системах устройств. Естественно, тем, кто успешно выполнит работу, пообещали хорошее денежное вознаграждение. Недавно в Твиттер-блоге под названием Azeria была опубликована информация о якобы секретной встрече представителей компании со специалистами по «исскуству взлома». К опубликованной записи приложены также фотографии с расценками «дыр» в безопасности.

По предоставленным изображениям видно, что самая минимальна «хакерская премия» составляет $1100, а максимальная - $200 000. Официальных комментариев по этому поводу компания не давала.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei представил собственную замену Android.

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Теги: Huawei, хакеры
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