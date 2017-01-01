Huawei хочет платить за взлом собственных смартфонов

Так компания планирует повысить безопасность своих телефонов.

Нередко случается так, что при покупке определённого смартфона, пользователь также приобретает целый пакет разных уязвимостей, с помощью которых злоумышленники могут с лёгкостью взломать устройство и получить данные банковских карт и остальной конфиденциальной информации. Многие компании специально для этого проводят огромное количество разных сложных тестов, затрачивая на них неимоверное количество времени, но некоторые обнаружили более лёгкий способ борьбы с хакерами.

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По данным инсайдеров, компания Huawei проводит набор профессиональных взломщиков для обнаружения уязвимостей в системах устройств. Естественно, тем, кто успешно выполнит работу, пообещали хорошее денежное вознаграждение. Недавно в Твиттер-блоге под названием Azeria была опубликована информация о якобы секретной встрече представителей компании со специалистами по «исскуству взлома». К опубликованной записи приложены также фотографии с расценками «дыр» в безопасности.

По предоставленным изображениям видно, что самая минимальна «хакерская премия» составляет $1100, а максимальная - $200 000. Официальных комментариев по этому поводу компания не давала.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei представил собственную замену Android.