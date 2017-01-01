Xiaomi выпустит свою первую электронную книгу
Ожидалось, что компания Xiaomi начнет сбор средств на свою первую электронную книгу на собственной площадке коллективного финансирования 20 ноября, однако подробности об устройстве просочились в Сеть раньше.
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У нас есть официальные изображения Xiaomi Mi Reader, а также подробности о характеристиках, возможностях устройства и точные сведения о цене гаджета.
Xiaomi Mi Reader оснащен четырехъядерным процессором, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти. Экран имеет разрешение HD и плотность пикселей 212 ppi. Масса устройства составляет 178 г.
Электронная книга Xiaomi Mi Reader поддерживает самые популярные текстовые форматы, а также умеет синхронизироваться со смартфоном.
Прием предзаказов стартует 20 ноября, а цена составит около 80 долларов.
Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустит умную камеру наблюдения с сигнализацией.
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