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Xiaomi выпустит свою первую электронную книгу

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Читалка от Xiaomi
Читалка от Xiaomi
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Ожидалось, что компания Xiaomi начнет сбор средств на свою первую электронную книгу на собственной площадке коллективного финансирования 20 ноября, однако подробности об устройстве просочились в Сеть раньше.

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У нас есть официальные изображения Xiaomi Mi Reader, а также подробности о характеристиках, возможностях устройства и точные сведения о цене гаджета.

Xiaomi Mi Reader оснащен четырехъядерным процессором, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти. Экран имеет разрешение HD и плотность пикселей 212 ppi. Масса устройства составляет 178 г.

Электронная книга Xiaomi Mi Reader поддерживает самые популярные текстовые форматы, а также умеет синхронизироваться со смартфоном.

Прием предзаказов стартует 20 ноября, а цена составит около 80 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустит умную камеру наблюдения с сигнализацией.

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Теги: Xiaomi, читалка
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