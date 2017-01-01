Xiaomi выпустит свою первую электронную книгу

Ридер будет создан на деньги пользователей.

Ожидалось, что компания Xiaomi начнет сбор средств на свою первую электронную книгу на собственной площадке коллективного финансирования 20 ноября, однако подробности об устройстве просочились в Сеть раньше.

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У нас есть официальные изображения Xiaomi Mi Reader, а также подробности о характеристиках, возможностях устройства и точные сведения о цене гаджета.

Xiaomi Mi Reader оснащен четырехъядерным процессором, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти. Экран имеет разрешение HD и плотность пикселей 212 ppi. Масса устройства составляет 178 г.

Электронная книга Xiaomi Mi Reader поддерживает самые популярные текстовые форматы, а также умеет синхронизироваться со смартфоном.

Прием предзаказов стартует 20 ноября, а цена составит около 80 долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что Xiaomi выпустит умную камеру наблюдения с сигнализацией.