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Apple объявила войну вейпам

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Все приложения, связанные с вейпами, удаляются из магазина App Store.
Приложения для вейпов удаляют из магазина Apple
Приложения для вейпов удаляют из магазина Apple
freepik.com

Корпорация Apple удалит из App Store 181 приложение, связанное с вейпингом. Решение было принято после публикации доклада Центра по контролю и профилактике заболеваний США о 42 смертях, вызванных использованием электронных сигарет, сообщает Axios.

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В AppStore действуют правила, запрещающие продажу картриджей для электронных сигарет через приложения, однако остальные программы, связанные с вейпингом, проходили модерацию. Так, среди них были различные ассистенты, позволяющие контролировать температуру и другие параметры электронных сигарет, а также приложения с новостями и социальные сети для вейперов.

«Мы заботимся о том, чтобы магазин приложений был безопасным местом для наших пользователей, особенно для молодежи. Мы постоянно оцениваем программы и опираемся на последние новости, чтобы определить риск для здоровья и благополучия пользователей [который несут программы], — говорится в заявлении компании. — Мы обновили наши правила публикации в App Store, чтобы подчеркнуть, что приложения, которые поощряют или облегчают использование подобных продуктов, отныне под запретом. На сегодняшний день эти приложения не доступны для загрузки».

Согласно докладу Центра по контролю и профилактике заболеваний США, от болезни легких, связанных с вейпингом, умерло уже 42 человека из 24 штатов. Всего сообщается о более чем двух тысячах случаев заболеваний легких на территории США. В России идет аналогичное распространение электронных сигарет типа Juul (крупнейший производитель в США), а также logic от Japan Tobacco International.

Напомним, ранее сообщалось, что медики определили причину смерти вейперов в США.

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Теги: вейп, Apple
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