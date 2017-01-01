Бетон из яиц, кислоты и молока: Эксперименты
Какой ингредиент для цемента сделает его крепче?
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Строительный эксперимент от LiveToday. Блогеры будут бетонировать, а цементный раствор делать на коле, фанте, яйцах, кислоте, клее ПВА, бензине, молоке и многом другом.
А после застывания бетон проверили на прочность при помощи перфоратора.
Напомним, ранее блогеры проводили эксперименты с огнеопасными предметами.
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