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Правительство Армении ищет связь между QR-кодами и сатаной

Комментариев: 2
Премьер-министр заявил, что это не шутки.
QR-код связали с сатаной
QR-код связали с сатаной
ferra.ru

Стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян официально дал задание Службе национальной безопасности выявить связь между QR-кодами и сатаной.

”Без шуток и на полном серьезе я поручил СНБ выявить формы и пути сотрудничества между определенными кругами и сатаной. Вот вы смеетесь, но если проблема на самом деле имеется, то нужно это выяснить. Это вопрос национальной безопасности”, - поделился Пашинян.

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Информацию о уникальном поручении подтвердил исполняющий обязанности директора СНБ Эдуард Мартиросян, пообещав уточнить о результатах. Кроме того, секретарь Совета безопасности Армен Григорян также упомянул о достоверности данного поручения. ”Такой вопрос озвучивался – изучить и дать конкретный ответ, поскольку есть политические силы и персоны, которые обеспокоены этим, и нужно развеять их сомнения”, - поделился Григорян.

Напомним, ранее сообщалось, что евангелисты увидели сатану в USB.

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Теги: Армения, QR-код, сатана
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Комментариев (2)
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korvin_ral    15.11.2019, 14:11
Оценка:  0
korvin_ral
Накурыло.
freemi    15.11.2019, 14:59
Оценка:  0
freemi
Дайте мне такого стафа ....
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