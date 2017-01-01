Рекордный перелет: Рейс Лондон-Сидней будет длиться почти 20 часов

Эксперимент по самому долгому пассажирскому рейсу будет проведен в несколько этапов.

Австралийская компания Qantas начала подготовку к своему первому беспосадочному коммерческому пассажирскому перелету из Лондона в Сидней. Как пишет Flightglobal, рейс намечен на 15 ноября 2019 года. Он будет выполнен в рамках исследовательской программы Sunrise, по итогам которой планируется начать выполнять несколько регулярных пассажирских перелетов очень большой продолжительности.

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В рамках программы Sunrise специалисты Qantas изучают влияние очень долгих перелетов на экипаж самолета и его пассажиров, а также исследуют новые методики, которые могут уменьшать симптомы джетлага. Хотя в исследовании принимают участие добровольцы, для пассажиров перелеты являются платными.

В полете за сном и питанием пассажиров следят врачи. Добровольцы в течение полета несколько раз выполняют физические упражнения. С летчиков же снимается энцефалограмма. Кроме того, у экипажа специалисты проверяют уровень мелатонина. Летчики также должны периодически проходить тесты на внимательность.

Руководство авиакомпании Qantas намерено подвести итоги программы Sunrise в конце текущего года. Если результаты исследований будут признаны положительными, а сами перелеты — потенциально коммерчески выгодными, регулярные очень продолжительные маршруты будут запущены в 2022-2023 году. На них будут использоваться самолеты Airbus A350 или Boeing 777X.

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Перелет из Лондона в Сидней станет вторым исследовательским рейсом по программе Sunrise. Как ожидается, на борту самолета Boeing 787-9 Dreamliner будут находиться 50 пассажиров без багажа, экипаж и врачи. Протяженность перелета составит 17,8 тысячи километров; ожидается, что самолет проведет в воздухе около 19,5 часа.

Первый коммерческий перелет по программе Sunrise авиакомпания Qantas выполнила в конце октября 2019 года. Лайнер Boeing 787-9 совершил перелет из Нью-Йорка в Сидней. Продолжительность полета составила 19 часов 16 минут. На борту самолета находились 49 пассажиров без багажа.

С 2018 года Qantas выполняет регулярные беспосадочные перелеты из Перта в Лондон. Это самый длинный в мире авиамаршрут. Продолжительность этого перелета составляет около 17 часов. Для пассажирских перевозок используются лайнеры Boeing 787-9 с компоновкой салона, рассчитанной на посадку 236 пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что Solar Impulse 2 побил рекорд длительности автономного полета.