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100 способов разбить яйцо: Эксперименты

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А какой способ используете вы?

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В этом ролике блогеры из A4 будут  бить яйца. Они придумали 100 способов, чтобы разбить их. Каждый из  способов выглядит очень эпично. 

Какие-то из способов применимы в реальной жизни, а что-то просто из области фантастики.

Может, вы возьмете какой-то из них на вооружение?

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.

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Теги: видео, эксперименты, яйцо
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  14.11.2019, 17:05
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