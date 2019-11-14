100 способов разбить яйцо: Эксперименты

А какой способ используете вы?

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В этом ролике блогеры из A4 будут бить яйца. Они придумали 100 способов, чтобы разбить их. Каждый из способов выглядит очень эпично.

Какие-то из способов применимы в реальной жизни, а что-то просто из области фантастики.

Может, вы возьмете какой-то из них на вооружение?

Напомним, ранее блогеры проверяли, закипает ли кровь в вакууме.