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В Google Maps появится встроенный голосовой переводчик

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Это упростит объяснение нужного вам пункта назначения.
В Картах от Google появится переводчик
В Картах от Google появится переводчик
pocket-lint.com

Картографические приложения вроде Google Maps существенно упрощают навигацию в незнакомых местах, но даже с ними порой приходится обращаться за помощью к другим людям. Например, когда на другом языке требуется объяснить адрес водителю такси или спросить нужную информацию у прохожих. Google решила эту проблему. 

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Google объявила об интеграции фирменного переводчика в приложение «Карты». При открытии информации о любом здании или объекте на картах можно будет включить озвучивание его названия и адреса на местном языке. Например, если вам нужно в Токио проехать к какому-нибудь музею и для этого требуется спросить у местных схему проезда, то можно будет прямо из «Карт» озвучить им название пункта назначения на японском. Для продолжения разговора можно сразу же перейти в приложение «Переводчик», чтобы перевести ответ или что-то сказать собеседнику. 

Новая функция станет доступна в этом месяце пользователям «Google Карт» на Android и iOS и на старте будет поддерживать 50 языков с появлением новых в будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что китайцы создали альтернативу Google Maps.

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