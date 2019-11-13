Nokia готовит к выходу телевизор

Сначала он выйдет на рынке Индии.

Несколько дней назад Nokia и индийская онлайн-площадка Flipkart объявили о сотрудничестве и планах по выпуску телевизоров под брендом Nokia. Теперь в сети появились новые, вполне официальные подробности об устройствах.

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В базе данных индийского бюро стандартизации BIS (Bureau of Indian Standards) появилось упоминание модели с маркировкой 55CAUHDN диагональю 55 дюймов. Также отмечается разрешение 4K UHD, работа под управлением операционной системы Android 9 Pie и установленном онлайн-магазине приложений Google Play.

Ранее сообщалось, что телевизоры будут оснащаться акустическими системами JBL с «превосходным» звучанием. Официальный выпуск телевизоров Nokia TV ожидается в начале декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что Nokia представила смартфон с пятью камерами.