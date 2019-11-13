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Nokia готовит к выходу телевизор

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Сначала он выйдет на рынке Индии.
Nokia выпустит телевизор
Nokia выпустит телевизор
gsmarena

Несколько дней назад Nokia и индийская онлайн-площадка Flipkart объявили о сотрудничестве и планах по выпуску телевизоров под брендом Nokia. Теперь в сети появились новые, вполне официальные подробности об устройствах. 

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В базе данных индийского бюро стандартизации BIS (Bureau of Indian Standards) появилось упоминание модели с маркировкой 55CAUHDN диагональю 55 дюймов. Также отмечается разрешение  4K UHD, работа под управлением операционной системы Android 9 Pie и установленном онлайн-магазине приложений Google Play. 

Ранее сообщалось, что телевизоры будут оснащаться акустическими системами JBL с «превосходным» звучанием. Официальный выпуск телевизоров Nokia TV ожидается в начале декабря. 

Напомним, ранее сообщалось, что Nokia представила смартфон с пятью камерами.

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Теги: Nokia, телевизор
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  13.11.2019, 18:21
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гость
До сих пор пользуюсь телефоном Nokia 8800 e-1 arte. Он у меня с 2006 года. А как там с Айфонами дела? У кого есть старше?
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