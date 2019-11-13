Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Можно ли жить в Припяти: Эксперименты

Комментариев: 1
Как обстоят дела с радиацией?

Читай также: Сможет ли конструктор Лего остановить пулю: Эксперименты

Блогер из KREOSAN решили переехать с друзьями жить в покинутый город Припять. Они хотят отремонтировать одну заброшенную квартиру. Провести свет, отопление, воду. Да, это не легко, но они твердо решили сделать это. Взяли с собой дозиметр и тщательно обследуют Припять на радиоактивное заражение. Удивительно, но радиация в норме.

Напомним, ранее блогеры показали, что находится внутри Чернобыльской АЭС.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 

 

Поделись:
Теги: видео, эксперименты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  13.11.2019, 16:58
Оценка:  0
гость
Вот туда, на ПМЖ, всех наших ахметовых, коломойских, медведчуков, пинчуков и т.д.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь