Можно ли жить в Припяти: Эксперименты

Как обстоят дела с радиацией?

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Блогер из KREOSAN решили переехать с друзьями жить в покинутый город Припять. Они хотят отремонтировать одну заброшенную квартиру. Провести свет, отопление, воду. Да, это не легко, но они твердо решили сделать это. Взяли с собой дозиметр и тщательно обследуют Припять на радиоактивное заражение. Удивительно, но радиация в норме.

Напомним, ранее блогеры показали, что находится внутри Чернобыльской АЭС.