Илон Маск рассказал о строительстве фабрики Tesla в Европе
Немецкая Gigafactory запустится уже в 2021 году. Там будут собирать «бюджетную» Model 3 и новый кроссовер Model Y, а также отдельно аккумуляторы и двигательные установки.
Читай также: Илон Маск заявил о завершении первого туннеля под Лос-Анджелесом
Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что четвертую Gigafactory построят в Берлине. Об этом предприниматель сообщил на церемонии вручения премии «Золотой руль» издательства Auto Bild. Производить на ней будут и автомобили, и батареи.
«Все знают, что немецкий инжиниринг, безусловно, выдающийся. Это одна из причин, почему мы строим нашу Gigafactory Europe в Германии, — сказал Маск. — Мы также собираемся создать инженерный и дизайнерский центр в Берлине, потому что здесь одни из лучших произведений искусства в мире».
Сейчас у Tesla три больших завода, которые называют Gigafactory, напоминает Ars Technica. На первой в Неваде производят аккумуляторы, которые затем везут на автомобильный завод во Фримонте, Калифорния. Вторая Gigafactory, которую еще называют «нелюбимым детищем Маска», — в Буффало, штат Нью-Йорк. Там производят солнечные панели. Наконец, недавно завершилось строительство третьей Gigafactory в Шанхае. Там производят сразу и батареи, и автомобили — Model 3 для китайского рынка.
Читай также: Илон Маск назвал сроки покорения Марса
Европейская Gigafactory будет похожим производством полного цикла, сообщил Маск: там будут делать и аккумуляторы, и двигатели, и электрокары.
Помимо нынешнего главного хита Model 3 там будут собирать кроссовер Model Y — Илон надеется, что его продажи превзойдут все нынешние модели Tesla.
Кроме того, организация производства в Европе значительно упростит логистику и, возможно, сделает ценообразование более гибким. Tesla это пригодится в конкурентной борьбе с Volkswagen, которая недавно начала производство своего первого электрокара на новой платформе MEB — ID.3.
Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск похвастался сразу тремя двигателями новой ракеты.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил