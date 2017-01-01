Илон Маск рассказал о строительстве фабрики Tesla в Европе

Повезет Германии.

Немецкая Gigafactory запустится уже в 2021 году. Там будут собирать «бюджетную» Model 3 и новый кроссовер Model Y, а также отдельно аккумуляторы и двигательные установки.

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Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что четвертую Gigafactory построят в Берлине. Об этом предприниматель сообщил на церемонии вручения премии «Золотой руль» издательства Auto Bild. Производить на ней будут и автомобили, и батареи.

«Все знают, что немецкий инжиниринг, безусловно, выдающийся. Это одна из причин, почему мы строим нашу Gigafactory Europe в Германии, — сказал Маск. — Мы также собираемся создать инженерный и дизайнерский центр в Берлине, потому что здесь одни из лучших произведений искусства в мире».

Сейчас у Tesla три больших завода, которые называют Gigafactory, напоминает Ars Technica. На первой в Неваде производят аккумуляторы, которые затем везут на автомобильный завод во Фримонте, Калифорния. Вторая Gigafactory, которую еще называют «нелюбимым детищем Маска», — в Буффало, штат Нью-Йорк. Там производят солнечные панели. Наконец, недавно завершилось строительство третьей Gigafactory в Шанхае. Там производят сразу и батареи, и автомобили — Model 3 для китайского рынка.

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Европейская Gigafactory будет похожим производством полного цикла, сообщил Маск: там будут делать и аккумуляторы, и двигатели, и электрокары.

Помимо нынешнего главного хита Model 3 там будут собирать кроссовер Model Y — Илон надеется, что его продажи превзойдут все нынешние модели Tesla.

Кроме того, организация производства в Европе значительно упростит логистику и, возможно, сделает ценообразование более гибким. Tesla это пригодится в конкурентной борьбе с Volkswagen, которая недавно начала производство своего первого электрокара на новой платформе MEB — ID.3.

Напомним, ранее сообщалось, что Илон Маск похвастался сразу тремя двигателями новой ракеты.