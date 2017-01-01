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Sharp показал концепт сворачивающегося телевизора

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Телевизор имеет сразу несколько патентных решений.
Прототип телевизора
Прототип телевизора
letsgodigital.org

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Патенты нашел в Сети нидерландский портал LetsGoDigital. Как указывается, в трех из пяти документов описывается сворачивающийся экран, «выезжающий» снизу вверх; различаются лишь панели, из которых он появляется (различный дизайн данной панели можно рассмотреть на изображениях, подготовленных LetsGoDigital). В двух других же патентах экран разворачивается сверху вниз — устройства с таким дизайном напоминают проекторы; при этом в одном из данных документов описывается экран, обматывающийся вокруг панели — это делает устройство более компактным, однако, конечно, экран в таком случае менее защищен.

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Реализует ли Sharp когда-либо данные концепты, неясно. Впрочем, компания действительно занята разработкой сворачивающегося телевизора — недавно она презентовала прототип такого устройства, показала его в работе. Можно предположить, что подобный продукт Sharp покажет на выставке CES следующего года.

В начале прошлого года, на выставке CES 2019, серийный телевизор со сворачивающимся дисплеем представила компания LG.

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Теги: Sharp, телевизор, видео
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