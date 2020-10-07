Отливаем меч гладиатора из бронзы: Эксперименты

Весь процесс довольно простой, особенно если смотреть со стороны.

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Блогер из TimOn ChaveS показал, как можно выплавить из раскаленной бронзы настоящий меч гладиаторов.

Началось все с деревянной заготовки. Также повторена сама технология древней выплавки мечей.

После выплавки меч отполировали.

Напомним, ранее блогеры показали, как добыть золото из хлама.