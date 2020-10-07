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Facebook использует камеру iPhone, пока вы листаете ленту

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Соцсеть уличили в слежке.
Facebook следит за пользователями
Facebook следит за пользователями
thenextweb.com

Пользователь Twitter Джошуа Маддукс рассказал о том, что камера его iPhone активно работает в фоновом режиме во время прокрутки ленты с публикациями. На это обратило внимание издание The Next Web.

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Маддукс поделился видеозаписью, в которой демонстрируется подозрительная активность камеры его iPhone в момент, когда он просматривает публикации в приложении Facebook для iOS. Такую проблему он обнаружил на пяти «яблочных» смартфонах, которые работают под управлением iOS 13.2.2. Стоит отметить, что такая проблема не наблюдается на устройствах с iOS 12.

Журналисты The Next Web проверили заявление Маддукс и убедились в том, что камера iPhone действительно активно работает в фоновом режиме во время пролистывания публикаций в Facebook. При этом, камера не будет работать в том случае, если вы не предоставили приложению разрешение на доступ к камере. Сейчас не совсем ясно, ошибка ли это в iOS или же это всё же ожидаемое нововведение в приложении соцсети. На устройствах под управлением Android подобный сценарий не работает.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook запускает мессенджер для детей.

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Теги: iPhone, Apple, Facebook
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