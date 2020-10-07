Chrome начнет клеймить медленные сайты

Красный значок будет появляться возле сайтов, которые долго загружаются.

Скоро в Chrome появится новый значок, предназначенный для пометки сайтов, «созданных так, что они еле загружаются». Google будет анализировать историю задержек загрузок, чтобы определить сайты, которые сами виноваты в медленной загрузке контента. Подобные ресурсы планируется отмечать особым значком.

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При анализе истории загрузок будет определяться причина задержек: виноват ли в этом сам сайт, либо устаревший компьютер или гаджет, либо есть временные проблемы со связью. Таким образом, браузер будет предупреждать пользователей о том, насколько быстр сайт, на который они зашли. Зеленый свет индикатора загрузки будет обозначать, что вы на быстром сайте, а красный — что загрузки контента вы можете так и не дождаться, и связь или ваше устройство тут ни при чем.

В компании заявили, что разработчики нового рейтинга очень ответственно отнеслись к вопросу определения критериев хорошей и плохой скоростей загрузки, а значит у владельцев сайтов не должны возникнуть претензии по поводу необоснованного присвоения позорных значков медленной загрузки.

Когда новый сервис появится в Chrome, пока не сообщается. Для его корректной работы потребуется обратная связь с веб-разработчиками оцениваемых сайтов, а на это нужно время.

Напомним, ранее сообщалось, что из Google Chrome полностью уберут приложения.