NASA создает для Венеры корабль-скат

У аппарата будут гибкие крылья.

NASA описывает Венеру как «тусклый, жаркий мир с невероятной вулканической активностью». У нее токсичная атмосфера и температуры, которые могут плавить свинец, что делает ее непростым местом для изучения. Вот почему НАСА заинтриговала новая конструкция космического корабля, предложенная командой из университета в Буффало.

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NASA выбрало «новый концепт космического корабля для экстремальных сред и зональных исследований» (Breeze) для программы агентства Innovative Advanced Concepts (NIAC), финансирующей проекты космических исследований на ранней стадии, «которые могут изменить подход к исследованиям в космосе».

На данный момент Breeze — это концепция, но она очень инновационная. Команда лаборатории Crashworthiness для аэрокосмических конструкций и гибридов в Буффало представляет космический корабль на солнечных батареях, который имитирует движение ската по воде.

«Конструкция может эффективно использовать сильные ветры в верхних слоях атмосферы планеты, предоставляя ученым беспрецедентный контроль над зондом», — заявили исследователи в пресс-релизе в понедельник.

У Венеры есть темная сторона, которая в течение длительных периодов времени направлена в сторону от Солнца, но Breeze сможет заряжать батареи на солнечной стороне, прежде чем вернуться в темноту для сбора данных об атмосфере планеты, погоде и вулканической активности.

Напомним, ранее сообщалось, что Венера стала вращаться быстрее из-за ураганов.