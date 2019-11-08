Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Расистский скандал на матче Шахтер - Динамо и МастерШеф 9 сезон

Комментариев: 0
В трендах спорт и ТВ-шоу.

Расистский скандал: что произошло во втором тайме матча Шахтер - Динамо 1:0

Читай также: Видео дня: Ревизор во Львове и Топ-модель по-украински

Корреспондент Профутбола работал в Харькове на матче 14 тура Шахтер - Динамо, который завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Однако матч могли отменить из-за поведения фанатов киевского клуба - на трибунах раздавались расистские выкрики в адрес Тайсона и Дентиньо. Как все происходило и что об этом думают участники поединка - смотри репортаж.

МастерШеф 9 сезон. Выпуск 11 от 08.11.2019

Не пропустите самый пикантный конкурс проекта МастерШеф 9 – выпуск 11 раскроет неожиданные факты о предпочтениях участников! Сегодня в воздухе кухни будут витать не только ароматы, но и настоящая любовь, ведь сам Эктор Хименес-Браво превратится в купидона.

Напомним, днем ранее в тренды попали HammAli & Navai feat. Mиша Марвин - Я закохався и Лига Смеха.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео дня, тренды YouTube, видео
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь