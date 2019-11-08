Видео дня: Расистский скандал на матче Шахтер - Динамо и МастерШеф 9 сезон

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Расистский скандал: что произошло во втором тайме матча Шахтер - Динамо 1:0

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Корреспондент Профутбола работал в Харькове на матче 14 тура Шахтер - Динамо, который завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Однако матч могли отменить из-за поведения фанатов киевского клуба - на трибунах раздавались расистские выкрики в адрес Тайсона и Дентиньо. Как все происходило и что об этом думают участники поединка - смотри репортаж.

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