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Соцсети начнут бороться с фейковыми видео

Комментариев: 1
Первым инициативу подхватил Twitter.
Фейковые видео будут помечать
Фейковые видео будут помечать
ferra.ru

Twitter опубликовал черновой документ новой политики по борьбе с “манипулятивными медиа”, в котором рассказал о том, что сервис не планирует удалять поддельные медиафайлы. Вместо этого на них добавят пометку о том, что с помощью данного материала авторы пытаются манипулировать пользователями.

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При этом все еще не до конца ясно, а как именно соцсеть намеревается отслеживать поддельные видео, также называемые deepfake. Но при этом Twitter уже сейчас призвал к сотрудничеству разработчиков своеобразных “детекторов” видео подобного рода. Также в планы компании входит предупреждение пользователей о том, что контент является поддельным еще до того, как они поставят лайк или сделают репост поста.

Прямо сейчас абсолютно все пользователи сервиса могут оставить обратную связь о новой политике, пройдя своеобразный онлайн-опрос или воспользовавшись хэштегом TwitterPolicyFeedback.

Напомним, ранее сообщалось, что нейросети научились делать убедительные фейк-новости.

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Теги: дипфейк, фейк, видео, twitter
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  12.11.2019, 11:31
Оценка:  0
гость
А с постановочными роликами "белых касок" бороться тоже намерены?
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