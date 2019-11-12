Соцсети начнут бороться с фейковыми видео

Первым инициативу подхватил Twitter.

Twitter опубликовал черновой документ новой политики по борьбе с “манипулятивными медиа”, в котором рассказал о том, что сервис не планирует удалять поддельные медиафайлы. Вместо этого на них добавят пометку о том, что с помощью данного материала авторы пытаются манипулировать пользователями.

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При этом все еще не до конца ясно, а как именно соцсеть намеревается отслеживать поддельные видео, также называемые deepfake. Но при этом Twitter уже сейчас призвал к сотрудничеству разработчиков своеобразных “детекторов” видео подобного рода. Также в планы компании входит предупреждение пользователей о том, что контент является поддельным еще до того, как они поставят лайк или сделают репост поста.

Прямо сейчас абсолютно все пользователи сервиса могут оставить обратную связь о новой политике, пройдя своеобразный онлайн-опрос или воспользовавшись хэштегом TwitterPolicyFeedback.

Напомним, ранее сообщалось, что нейросети научились делать убедительные фейк-новости.